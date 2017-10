Depoimentos sobre mulheres que viveram a guerra vira peça teatral

"A Guerra Não Tem Rosto de Mulher", que estreia neste sábado (21) em São Paulo, é uma adaptação para o teatro da obra da autora bielorrussa Svetlana Aleksiévitch, vencedora do Nobel de literatura em 2015. O livro narra histórias de mulheres sobreviventes de guerra. Pela primeira vez, a obra chega aos palcos brasileiros, concebida e dirigida por Marcello Bosschar.

Sem cenário, conta apenas com as performances das atrizes Carolyna Aguiar, Luísa Thiré e Priscilla Rozenbaum, que dão voz a heroínas de guerra. No palco, são retratados temas tão complexos quanto os conflitos em que elas estão envolvidas.

Transformar o livro-reportagem em peça foi um dos desafios assumidos pelo diretor. Segundo ele, a autora falou com mulheres que testemunharam conflitos e outras que eram casadas com heróis de batalha. "Elas se acostumaram aos bastidores, e Svetlana deixa que as lembranças dessas mulheres ressoem em memórias que evocam frio, fome, violência sexual e a sombra onipresente de morte. Muitas queriam falar sobre o amor, a menstruação, as lágrimas e a sensação horripilante de matar alguém pela primeira vez."

Ele conta que foi complexo conseguir selecionar 44 histórias das 200 presentes no livro. As atrizes puderam escolher os temas com os quais mais se identificavam.

Folhapress