Demi Lovato vai fazer shows no Brasil em 2018, diz jornal

O Brasil é um dos países que mais apoiam a carreira de Demi Lovato . Por isso, nada mais justo que a cantora desembarcar por aqui com a turnê do álbum " Tell Me You Love Me ", né? E, de acordo com o jornal Destak, famoso por revelar com antecedência a vinda de artistas internacionais, isso vai acontecer!



Os detalhes do shows ainda não foram confirmados, oficialmente sabe-se que a cantora pop estará no Brasil em abril de 2018. Foto: Reprodução

Na publicação, é revela que Demi já negocia sua vinda ao Brasil para abril de 2018. Desta vez, os shows devem acontecer em estádios. Assim, mais pessoas têm a chance de ver a diva dos lovatics cantando ao vivo. Afinal, em casas de espetáculos ou arenas, a capacidade de público é bem menor. Detalhes sobre cidades e preços ainda não foram revelados. OPurebreak , é claro, continua ligado em todas as informações.



A nova turnê de Demi, que será em parceria com DJ Khaled, começa em fevereiro e já tem 20 datas certas na América do Norte, incluindo Estados Unidos e Canadá. Recentemente, foi anunciado que Kehlani irá abrir os shows da intérprete de "Sorry Not Sorry".

Terra