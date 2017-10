Decotadíssima, Carla Diaz causa tumulto em evento de moda em SP

Carla Diaz recebeu o carinho dos fãs que a aguardavam neste domingo (8) em um evento de moda em São Paulo. Decotadíssima e um vestido de estampa floral, a atriz posou para fotos e distribuiu sorrisos.





Carla Diaz (Foto: Deividi Correa / AgNews)



Nas telinhas, Carla vive atualmente a sensual Carine, de A Força do Querer. Para a novela, Carla revelou para a Quem que emagreceu 5 kg em apenas uma semana e falou sobre a personagem. "Ela está sendo um furacão, não só na novela, mas também na minha vida", derreteu-se a atriz. "Impressionante como a personagem está querida. Pensei que seria odiada, por ser amante do Rubinho [papel de Emílio Dantas], pelo carinho com Juliana Paes...", completou ela, antagonista de Bibi, personagem de Juliana.



Quem