De volta ao Brasil após lua de mel, Maryna Rui Barbosa vai a spa

Marina Ruy Barbosa já está de volta ao Brasil após sua lua de mel com Xandinho Negrão pela África do Sul. A atriz aproveitou o retorno para ir ao salão Spa Dios, em São Paulo, para cuidar de suas famosas madeixas ruivas. Bruna Marquezine, que será colega de elenco de Marina na novela Deus Salve o Rei, também passou pelo local e chamou a atenção pelas pernas torneadas.



"Foi incrível conhecer a África do Sul!", disse ela ao deixar a África, onde ficou hospedada no Sabi Sabi Earth Lodge, um dos lodges de safári mais luxuosos, com diárias de R$ 4 a R$ 6 mil. O hotel oferece serviços personalizados e safáris fotográficos para observação dos cinco grandes animais que são símbolo da África do Sul (leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo) em pleno habitat natural.

O casamento da atriz foi realizado no dia 7 de outubro na casa da família de Xande. A atriz entrou de braço dado com o pai, Paulo Ruy Barbosa, usando um vestido Dolce & Gabbana. Os estilistas italianos fizeram o vestido exclusivamente para ela, que fez a última prova em Milão, na Itália, em setembro, quando desfilou para a marca.

Quem