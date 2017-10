De Mulher-Maravilha, Gal Gadot dá beijão em atriz e causa na Tv americana

A atriz israelense Gal Gadot surpreendeu os fãs da heroína Mulher-Maravilha em sua participação no programa Saturday Night Live. A intérprete da personagem da editora DC Comics no cinema deu um beijão na boca da atriz e comediante Kate McKinnon, uma das estrelas do seriado e do filme ‘Caça-Fantasmas’ (2016).





A atriz Gal Gadot como Mulher-Maravilha beijando a atriz Kate McKinnon. Foto: YouTube

No quadro com a presença de Gadot, McKinnon e a atriz Aidy Bryant interpretam duas lésbicas que partem rumo à ilha de Themyscira na crença que o local é habitado apenas por lésbicas. Ao chegarem no local elas são recepcionadas por Gadot com o uniforme de treinamento de sua personagem no filme da cineasta Patty Jenkins.

“O meu sonho virou realidade”, afirmou uma fã da Mulher-Maravilha nas redes sociais. “É isso aí!”, exclamou um outro. Assista ao vídeo:





