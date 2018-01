De biquíni, Betty Faria impressiona internautas

Briga de foice". É assim que a atriz Betty Faria define sua relação com a artrite reumatoide, uma doença inflamatória crônica que costuma afetar as pequenas articulações das mãos e dos pés. Em seu Instagram, Betty publicou uma foto malhando de biquíni, mostrando que não descuida da saúde em nenhum momento. O que também impressionou foi a ótima forma da atriz, aos 76 anos.

"Lutando contra A.R., artrite reumatoide. Briga de foice", disse ela na legenda da foto. Essa doença interfere no revestimento das articulações, causando um inchaço doloroso que pode, eventualmente, resultar em erosão óssea e deformidade articular. Além disso, é uma doença autoimune, ou seja, que faz com que o sistema imunológico do corpo ataque os tecidos saudáveis por engano.







Exercícios contra a artrite reumatoide

A fisioterapia e a prática de exercícios ajudam a corrigir e a prevenir a perda ou a limitação do movimento articular, a atrofia, a fraqueza muscular e a instabilidade das articulações. Isso porque músculos mais fortes ajudam a proteger a articulação inflamada pela doença autoimune. Deve-se priorizar exercícios com menor grau de impacto articular e voltados para o fortalecimento muscular e alongamentos, sempre acompanhados por profissionais da área e observando as limitações individuais.

