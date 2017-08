David Beckham joga golfe com filhos e é fotografado em momento de ternura

David Beckham levou os filhos Romeo, de 14 anos, Cruz, 12 anos, e Harper, de 6 anos, para uma partida de golfe em Los Angeles e mostrou que tem muito jeito com as crianças. O ex-jogador de futebol se mostrou todo paciente com os filhos e foi fotografado em momentos de ternura com as crianças, em especial com a pequena Harper, que ganhou um beijinho do pai.





David Beckham e Harper (Foto: The Grosby Group)



Além do trio, o britânico, que é casado com a ex-Spice Girl Victoria Beckham, também é pai de Brooklyn, de 18 anos, que recentemente foi visto dirigindo um carro de quase meio milhão de reais em Los Angeles



