A apresentadora estava ensinando a receita de dadinho de arroz com chutney de tomate para o menino Fernandinho, quando apareceu no cenário a personagem Cuca, do "Sítio do Pica-Pau Amarelo".

Os internautas se divertiram com a situação inesperada e usaram as redes sociais para comentar o assunto.





"Estava de boa vendo o minichef na Ana Maria e aí apareceu a Cuca atrás. Eu tomei um susto enorme", disse um seguidor. "A cozinheira da Ana ficou paralisada ao ver a Cuca", observou outro usuário do Twitter. "É um encontro de memes esse Ana Maria Braga e Cuca", completou mais uma.

Em sua conta na rede social, a própria Ana Maria postou um vídeo da ‘invasão’ de Cuca e escreveu: "Que medo dessa cuca no 'Mais Você'".

O perfil oficial do programa matinal também repercutiu a aparição e ainda fez piada: "Até a Cuca quis provar [a receita]".

