Criadores de 'Game of Thrones' contarão a guerra civil dos EUA em nova série

Os criadores do sucesso “Game of Thrones”, da HBO, têm sua próxima série programada para o canal de TV a cabo, mas esta não possui dragões ou um exército de mortos-vivos.

David Benioff e Dan Weiss, que adaptaram “Game of Thrones” dos livros “As Crônicas de Gelo e Fogo”, de George R. R. Martin, irão escrever e dirigir a série original “Confederate”, informou a HBO nesta quarta-feira (19).

A série se passa em uma realidade alternativa em um país onde a escravidão ainda é legal e Estados norte-americanos do sul se separaram. A HBO informou que a série é uma “crônica de eventos que levam à Terceira Guerra Civil Americana”.

A série irá explorar perspectivas incluindo combatentes da liberdade, caçadores de escravos, políticos, jornalistas e abolicionistas em ambos lados, informou a HBO em comunicado.



D.B. Weiss e David Benioff, produtores de 'Game of Thrones', vão escrever nova série para a HBO (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson)



“Confederate” é um mundo afastado de dragões, exércitos de mortos-vivos e mágicas na ambientação medieval de “Game of Thrones”, onde facções rivais lutam pelo controle dos Sete Reinos de Westeros.

Benioff e Weiss disseram ter inicialmente concebido “Confederate” como um longa-metragem, mas que o sucesso de “Game of Thrones” os convenceu “que ninguém fornece uma tela maior e melhor para contar histórias do que a HBO”.

Não foram fornecidos mais detalhes sobre a nova série, elenco ou quando irá estrear.

O anúncio acontece num momento em que Benioff e Weiss seguem para a temporada final de “Game of Thrones”, programada para ser concluída no ano que vem. O primeiro episódio da sétima temporada teve audiência recorde no domingo (16), com cerca de 16,1 milhões de espectadores nos EUA, segundo a HBO.

G1