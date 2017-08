Com looks ousados, Simone e Simaria levantam público em Fortaleza

Divas! Simone e Simaria subiram ao palco do Fortal, na noite deste sábado (22) e levantaram o público do evento, que acontece em Fortaleza. As irmãs, que chegaram de roupões para manter o mistério do figurino, abusaram da sensualidade: Simone escolheu um macacão justinho no corpo, cor da pele e cravejado de pedrarias, enquanto Simaria optou por um look de blusa e saia, com direito a decotão e perna e barriga de fora.

Henry, filhinho de Simone, subiu no trio com a mãe, que brincou: "Se fosse solteira já tinha beijado uns 20 aqui". A dupla cantou sucessos da carreira além de hits de Zeze Di Camargo e Luciano e Gusttavo Lima.



Simone e Simaria no Fortal (Foto: AgNews / Felipe Souto Maior)



Em sua 26ª edição, o Fortal é uma das maiores micaretas fora de época do país, com quatro dias de música no bairro Cidade 2000, na capital cearense. A quinta-feira (20), começou em ritmo sertanejo com Jorge e Matheus e teve É o Tchan e Bell Marques, entre outros. Na sexta (21), a Bahia aterrisou na cidade, com Claudia Leitte e seu bloco Largadinho, Saulo no bloco Eh Loco e repeteco com Bell.



Neste sábado, Simara e Simaria, com o bloco Eh Loco ao lado de Gabriel Diniz, vão deixar o palco nas mãos de Bell e Durval Lélys, que canta com o trio da Banda Eva. Já no domingo (23), o evento encerra com Ivete Sangalo e o bloco Coruja, além de Wesley Safadão, entre outros.



