Coldplay: ingressos online se esgotam e fãs pedem apresentação extra

Muitos fãs da bandaColdplay passaram a madrugada tentando comprar ingressos para os shows da banda no Brasil. E, com a grande procura, a venda pela internet se encerrou rapidamente. Com os ingressos online esgotados, tanto para o show de São Paulo quanto o de Porto Alegre, muitos fãs lamentaram e até pediram shows extras.

Agora alguns fãs aguardam a abertura das bilheterias físicas oficiais para tentar comprar a última leva de ingressos, que variam de R$ 120 (referente a meia da cadeira superior) até R$ 750 (valor da Pista Premium Branca inteira).



Coldplay (Foto: Divulgação)



O grupo fará duas apresentações: uma no dia 7 de novembro, em São Paulo, e outra em 11 de novembro, em Porto Alegre. Os shows no Brasil e na Argentina (que acontece no dia 14 de novembro) serão os últimos da turnê A Head Full Of Dreams.

Em março, o Coldplay anunciou o EP "Kaleidoscope" e lançou o single "Hypnotised". O trabalho conta com cinco faixas inéditas, e será lançado oficialmente no dia 14 de julho.

G1