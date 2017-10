Carol Castro celebra a filha: '50 dias com ela'

Fofura! Carol Castro celebrou a filhota, Nina, de sua união com Felipe Prazeres, compartilhando um clique lindo com a menininha. "50 dias com ela", escreveu a atriz, na legenda da imagem, uma polaroid, na qual Nina aparece olhando para a câmera, aconchegada no colo da mãe.



Carol e Nina (Foto: Reprodução Instagram)



Nina, primeira filha do casal, nasceu na madrugada do sábado 13 de agosto, com 3 quilos e 49,5 centímetros, na Perinatal de Laranjeiras, maternidade da Zona Sul do Rio. O parto foi humanizado e sem anestesia, como a atriz queria.

Quem