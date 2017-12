Carlinhos Brown anuncia despedida do Carnaval de Salvador em 2019

Depois de se dedicar durante quase toda a carreira ao Carnaval de Salvador, o cantor Carlinhos Brown afirmou no último sábado (30) que não vai mais participar da festa de rua a partir de 2019. A declaração foi feita no terceiro dia do Festival Virada Salvador.

Segundo o cantor, o plano agora é se dedicar à produção de músicas de artistas.



Foto: Reprodução/Instagram

"Quero me colocar no lugar de produtor revolucionário. Todo mundo que sobe no palco da virada tem uma levada minha, um jeito. Criei instrumentos hoje que estão ajudando pessoas na comunidade, no funk, no pagode, no sertanejo", disse, pouco antes de começar o show.

Brown, porém, não descartou a possibilidade de se apresentar em camarotes ou festas de outras cidades.

Folhapress