Cantora Melanie Martinez se pronuncia sobre acusação de estupro

Cantora e compositora norte-americana Melanie Martinez, de 22 anos, usou as redes sociais para rebater a acusação de estupro feita por sua ex-melhor amiga, Timothy Heller. A carta afirma que o estupro teria acontecido após o consumo de maconha por Timothy, que já havia recusado fazer sexo sob pressão com Melanie.



Melanie Martinez e Timothy Heller (Foto: Reprodução)



"Estou triste e chocada com a história que Timonthy Heller contou. O que ela e eu tínhamos era uma amizade muito próxima. Nós entramos na vida uma da outra em um momento que estávamos começando nossas carreiras como artistas, e tentávamos nos ajudar. A gente lidava com nossos próprios demônios e com os novos caminhos na nossa frente, e eu realmente senti que a gente se apoiava. Ela nunca disse não para o que escolhíamos fazer juntas. Apesar dos caminhos separados, estou sempre lhe enviando amor e luz", escreveu Melanie.

Timothy ainda revelou em sua carta que as duas nunca tocaram no assunto. "Nós nunca mais falamos sobre essa noite novamente. Enquanto isso mexia totalmente com a minha cabeça, não teria maneira nenhuma que minha melhor amiga teria me ESTUPRADO… certo? Nossa amizade acabou pois ela decidiu que não tinha mais tempo para mim. Para se preocupar comigo. Ela tinha que se preocupar muito comigo, estava atrapalhando ela. Eu não sei como terminar essa história. Eu estava com medo da resposta que teria. A única razão de fazer isso agora é porque dado os eventos recentes as pessoas vão acreditar em mim. Se você duvidar dessa história de abuso, peço que imagine ela como sendo um homem. Garotas podem estuprar garotas. Amizade não é igual a consenso. Silêncio não é igual a consenso. Eu só gostaria que não fosse difícil me convencer dessas coisas", finalizou Timothy.

Melanie Martinez se apresentou no Lollapalooza 2017, em São Paulo. A cantora iniciou a carreira ao participar do The Voice em 2012. Ela ficou famosa com os hits Dollhouse, Mad Hatter e Carousel. A acusação de estupro foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (5).



