Cantora Ariana Grande faz mudança radical nos cabelos

Ariana Grande conseguiu mais de 4 milhões de 'likes' na foto que subiu em seu Instagram no fim de semana com sua mudança radical de look.

A cantora americana pintou seu longo cabelo em um tom platinado.

"À propósito (é cinza)", escreveu a artista junto à imagem de suas novas madeixas.

Pode ser algo temporário, porém seus fãs adoraram a transformação e escreveram comentários como: "Linda", "Está incrível", "Adorei a nova cor do seu cabelo" e "Essa cor ficou incrível em você".

