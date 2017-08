Camila Cabello, ex-Fifty Harmony canta 'Paradinha': 'amo Anitta'

Camila Cabello, ex-integrante das Fifth Harmony, contou que gosta muito da cantora Anitta e, durante uma transmissão ao vivo no Instagram na sexta-feira (5), cantou o hit da brasileira 'Paradinha'.



Camila Cabello e Anitta (Foto: Reprodução)



"Adoro a Anitta! Gosto da música dela Paradinha", diz ela em um vídeo antes de cantar a música em português. Ela recebeu uma resposta de Anitta: "Também te amo". Camila até falou algumas palavras em português, que aprendeu quando veio ao Brasil com o seu antigo grupo.

Logo após, Camila cantou outro sucesso de Anitta, 'Sua Cara', música que ela gravou com Pabllo Vittar. Recentemente, a cantora lançou duas músicas: OMG e Havana. Ela saiu do Fifth Harmony no final do ano passado.

Quem