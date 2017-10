Caio Paduan irrita jornalistas durante quadro do Vídeo Show

Caio Paduan foi escalado para ser 'repórter por um dia' do "Vídeo Show", da Globo, durante a apresentação de "O Outro Lado do Paraíso" - próxima trama das 21h - à imprensa. Porém, a ansiedade do artista durante as entrevistas tirou os jornalistas do sério.





Caio Paduan viverá Caio em "O Outro Lado do Paraíso"



Segundo o colunista Leo Dias, o ator não esperava os colegas de profissão acabarem de atender os repórteres e saía puxando os artistas pelo braço, sem pensar duas vezes.

A atitude do famoso atrapalhou muito o trabalho da imprensa durante a coletiva da novela substituta de "A Força do Querer" e acabou gerando burburinho nos bastidores.

Vale ressaltar que Caio viverá Bruno em "O Outro Lado do Paraíso". No folhetim, ele fará par romântico com Erika Januza. O casal enfrentará uma série de conflitos e preconceitos para poder ficar junto.

