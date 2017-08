Bruno Gissoni e Yanna Lavigne fazem programa juntos com a filha

Bruno Gissoni e Yanna Lavigne ainda não confirmaram que reataram o relacionamento, mas o fato é que os dois não se desgrudaram mais desde que a filha deles, Madalena, nasceu, no fim de maio.

Gissoni e Yanna fazem programa com a filha, Madalena Foto: Reprodução/Instagram

Bruno tem participado de quase todos os programas em família, como mostra esse registro aí acima, publicado por uma amiga deles. Na imagem, o ator aparece segurando a filha no colo enquanto a mãe come num restaurante.

A foto circula nas redes sociais e chegou a gerar alguns comentários chamando atenção pelo fato de como Bruno seguro a bebê. Como já contamos aqui, eles estão morando juntos no apartamento que foi um presente do pai do ator, na Barra, na Zona Oeste do Rio.





Extra