Bruno Gagliasso sobre mais filhos: 'preciso de um menino agora'

Bruno Gagliasso foi entrevistado pela mulher, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank , e falou sobre a relação com a filha, Títi , de 4 anos, e a vontade de ter mais filhos.

"Preciso de um menino agora. Minha vida está difícil agora, estou cercado de mulheres. Minha prima acha que manda em mim, minha mãe, minha mulher, minha sogra, a Jane...", disse, com bom humor. "Nasci para ser pai. Hoje é a prioridade da minha vida. Trabalho ficou em segundo plano. Família é a minha prioridade", completou, contando que mudou os planos e, em vez de ter cinco filhos, acha que quatro será a quantidade ideal.

Títi

Gagliasso contou também o que mais o encanta na filha: "O olhar dela, quando eu vejo que ela aprendeu algo que eu ensinei e quando ela fala 'para, papai'... Às vezes, eu perturbo ela só para ouvir 'para, papai'", disse. "Eu gosto de educar, mas eu sou mais tranquilo que a Gio. Mas quando é para dar dura, eu dou."



Giovanna rebateu dizendo que o marido adora uma farra com a menina. "Outro dia, a Títi estava escrevendo na parede – e ela acabou de passar por uma cirurgia nos olhinhos – e eles me voltam com as mãos todas pintadas. Ela chega falando: 'Olha, com as tatuagens iguais as do papai'", disse a apresentadora, mas acabou se derretendo por Gagliasso: "Ele é pai um pai maravilhoso".

O ator, no entanto, entregou que a mulher não se sai tão bem na hora de contar historinhas para a filha dormir. "A Giovanna é péssima contadora de histórias. Ela odeia que a Giovanna conte histórtias. Tem dias que eu já contei 10 histórias e falo: 'A mamãe vai contar a próxima'. E a Títi diz: 'Não, não, não!!'"

Mudanças após ser pai

"Meu comprometimento com os outros e com a vida mudou. Você passa a querer de fato ser um exemplo. Quero ser um exemplo para minha filha. A percepção do mundo muda, você passa a ser menos egoísta... Eu não só virei pai, virei outro ser humano. O que transforma é o amor."

