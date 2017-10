Bruna Marquezine posta foto com make caprichado

Bruna Marquezine compartilhou um registro no Instagram Stories em que aparece sendo maquiada no início da tarde deste sábado (7). "Ficando pronta", disse a atriz, aguardada no casamento de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão.

Amigas desde a infância, as atrizes trabalharão juntas em Deus Salve o Rei, próxima novela das 7 com estreia prevista para janeiro. A cerimônia de casamento de Marina e Xande vai acontecer nos jardins da mansão da família do noivo na cidade de Campinas, no interior de São Paulo.

Quem