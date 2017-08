Bruna Marquezine posa com a irmã de 14 anos e semelhança impressiona

Luana Marquezine, de 14 anos, está cada dia mais parecida com a irmã famosa, Bruna Marquezine. A moça, que já estreou como atriz em "Em família" e foi finalista da "Dancinha dos famosos", do "Domingão do Faustão" em 2015, posou com a irmã num registro compartilhado por Bruna no Instagram Stories. Difícil é saber quem é quem na foto...

Marquezine (à esquerda) com a irmã, Luana Foto: Reprodução/Instagram

