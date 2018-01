Atriz Bruna Marquezine explica magreza excessiva

Bruna Marquezine, 22, vem chamando atenção por sua magreza. Na pele da vilã Catarina em "Deus Salve o Rei", a atriz explicou que passou por algumas mudanças para interpretar a personagem e, durante o processo, descobriu algumas disfunções na tireoide.



Bruna Marquezine como Catarina em Deus Salve o Rei (Foto: Divulgação)

"A Catarina, por ser essa mulher altiva, que tem sempre uma presença forte, eu imaginei que no vídeo, como a gente sabe que ele aumenta a gente um pouco, eu pensei que mais magra eu ficaria com um rosto um pouco mais duro. Eu tenho um rosto de menina e sempre que o rostinho fica redondinho infantiliza um pouco", disse ela durante o lançamento da novela no Rio, no dia 9 de janeiro.

No entanto o processo foi saudável, ela garante. Dieta, exercício físico e acompanhamento médico -o que revelou algumas disfunções na tireoide, glândula hormonal que pode influenciar no funcionamento do metabolismo e, por consequência, na manutenção do peso.

"Não fiz essa transformação da noite para o dia, não tive que sacrificar minha saúde. Mas, com isso, consequentemente, eu descobri, me cuidando, que eu tenho um probleminha na tireoide", comentou Marquezine.

Mas, segundo a atriz, a disfunção não é preocupante. "Não chega a ser uma doença, mas ela não está funcionando muito bem. É só uma função que não está rolando e muitas mulheres sofrem disso. Isso fez com que eu acabasse emagrecendo", disse.

A perda de peso não foi apenas por questões estéticas. A atriz reforçou que as mudanças fazem parte do trabalho e criticou os padrões de beleza. "A gente já vive nessa ditadura de que a mulher tem que estar magra, existe um corpo perfeito. Todas as meninas da minha idade e eu, por muito tempo, tentei me enquadrar nesse padrão. Eu sei o quanto isso nos machuca, mulheres, então tento não falar muito disso, nesse lugar de atrelar magreza com beleza", completou.

Folhapress