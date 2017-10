Bruna Marquezine e Neymar inspiram música sertaneja

Com um namoro ioiô entre idas e vindas desde 2014, Bruna Marquezine e Neymar voltaram a reacender a paixão com direito a beijinhos e papos ao pé do ouvido no último sábado (7), quando se reencontraram no casamento de Marina Ruy Barbosa.

Com uma espécie de premonição, a dupla sertaneja Zé Felipe & Miguel lançou dias antes a canção Faz De Conta (Neymar e Marquezine), que pega carona no famoso (ex-)casal BruMar.

A animada canção traz trechos como: "a gente termina e volta, termina e volta de novo, é novidade na boca do povo. Compromisso eu fujo disso, a fase aqui tá boa, desempregado, eu não nasci pra ter patroa".

A canção ainda cita BruMar de forma descontraída. "Hoje eu vou tomar, já estou no bar, você sabe que quando bebo, perco o celular. Mas não vou mentir, então sai daqui, domingo eu sinto a falta de você aqui."





A letra ainda brinca sobre a rotina de Marquezine e Neymar quando estavam separados. "Faz de conta eu sou Neymar, NeyMarquezine, enquanto estou batendo o baba [jogando futebol], você está fazendo spinning. Enquanto você posta foto, ajeitando o biquíni, eu estou de sunga no iate, mais lindo que o Gianecchini."

Quem