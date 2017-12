Bonner ensina a fazer vídeo com celular no 'JN' e agita web: 'Blogueiro'

William Bonner voltou movimentar as redes sociais. Depois de rebater as críticas por foto com a namorada, Natasha Dantas, no Instagram e pedir para que os fãs superassem o fim do casamento com Fátima Bernardes, o comunicador agitou os internautas ao ensinar um tutorial de como fazer um vídeo corretamente utilizando um aparelho celular. O momento foi transmitido ao vivo no "Jornal Nacional", na noite desta quinta-feira (21).

Na ocasião, o apresentador do telejornal, que tem a sobrinha Luiza Tenente como nova repórter do "G1 em 1 Minuto", aproveitou o gancho de uma reportagem exibida e sacou seu smartphone para ensinar os telespectadores a filmar usando o telefone móvel. "E já que a gente usou a imagem filmada por uma testemunha, vale destacar uma observação: na hora da pressa é muito comum filmar ou fotografar nessa posição assim, na vertical. Mas para a imagem ser mais bem explorada aqui, na televisão, o ideal é que o smartphone esteja nessa posição, a horizontal. Fica a dica", finalizou ele, que ainda pediu para as pessoas de casa, que enviavam vídeos para o jornal, mandassem novas filmagens ou fotografias na horizontal.



Confira algumas reações dos internautas



Resposta

Em seu perfil no Instagram, William Bonner decidiu dar fim aos comentários com críticas por seu namoro com a fisioterapeuta Natasha Dantas, com quem fotografado durante passeio em shopping no último final de semana. "Acho triste que tenha essa dificuldade pra aceitar o que nós mesmos superamos. Enquanto seguimos em frente, refeitos, você chora... Tenta pensar como seria se você passasse por uma experiência muito dolorosa, uma perda. E, depois que se reerguesse e voltasse a sorrir, algumas pessoas provocassem a todo instante a lembrança do que a entristeceu no passado. Não é saudável, não é carinhoso, não é respeitoso. Mas sei lá. É o preço por termos sido idealizados, cultuados como um modelo de perfeição. A dificuldade de algumas pessoas é mais em aceitar que nós só somos humanos. Nada mais, nada menos. Torço para que você supere, como nós e nossa família superamos".







Terra