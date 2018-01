Bonner curte férias em Portugal com as filhas e a namorada

William Bonner está curtindo pela Europa. De férias pelo "Jornal Nacional", o âncora está fazendo passeios por diversos países acompanhado das filhas, Beatriz e Laura Bonemer, e da namorada, a fisioterapeuta Natasha Dantas, com quem celebrou o Natal. Em seu perfil do Instagram, o "tio" (como é chamado nas redes sociais) vem compartilhando registros de monumentos históricos e curiosidades locais. Neste domingo (7), ele postou uma foto, em preto e branco, ao lado delas e legendou: "Parceiras".

No fim do ano passado, William repudiou ataques a sua namorada após postar foto dela brincando com um animal de estimação da ex-mulher, Fátima Bernardes.

"Talvez quem passe ridículo neste momento não sejamos nós, que cuidamos de nossas vidas, que nos respeitamos. Talvez caiam no ridículo as pessoas que não superaram nossa separação, embora nada tenham a ver com isso, e que não aceitaram que tenhamos reconstruído nossa felicidade", disparou.





Foto divulgada no Instagram do apresentador William Bonner

Terra