Beyoncé, The Weeknd e Eminem serão as atrações principais do Coachella 2018!

O festival Coachella anunciou nesta terça-feira (02) a programação completa da edição de 2018, que conta com os shows de Beyonce , The Weeknd e Eminem como atrações principais. Ou seja, nem é preciso dizer que a galera está pirando, né?

Na última edição, a cantora Beyoncé teve que cancelar seu show devido a orientações médicas, já que estava grávida dos gêmeos Sir e Rumi . Na época, quem a substituiu foi a cantora Lady Gaga. Já o rapper Eminem fará sua primeira apresentação como atração principal no festival, após fazer uma participação nos shows de Dr. Dre e Snoop Dogg em 2012. Recentemente, ele lançou a música " Walk On Water ", para seu novo álbum "Revival", em parceria com a Queen B. Será que rola apresentação ao vivo dos dois juntos? O cantor The Weeknd , que lançou seu último álbum, "Starboy", em 2016, será a primeira atração principal a se apresentar no Coachella.

Além dos shows principais, artistas como SZA , Jamiroquai , HAIM ,Migos , Post Malone , French Montana e muitos outros farão parte do evento. O festival acontece nos finais de semana dos dias 13 e 22 de abril, na Califórnia.





Programação Festival Coachella (Foto: divulgação)





Terra