Concurso de grafite terá cordel piauiense como tema

O 41º Encontro Nacional de Folguedos tem como tema “Cordel – O Piauí em Versos”, esta edição contará novamente com o concurso de grafite, que premiará os três melhores trabalhos. O concurso visa promover a responsabilidade social através da arte, valorizando os aspectos da cultura piauiense.

As inscrições começam na próxima segunda-feira (07), e se estendem até 18 de agosto e devem realizadas na sede da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), localizada na Praça Marechal Deodoro, nº 816 – Centro. O evento será realizado entre 24 e 27 de agosto, na Vila Olímpica do Albertão.

Podem participar do concurso, artistas visuais ou qualquer pessoa com o objetivo de expor trabalhos inéditos produzidos em grafite. Os três melhores trabalhos serão premiados com R$ 3.000,00 (1º lugar), R$ 2.000,00 (2º lugar) e R$ 1.000,00 (3º lugar).

Foto: Divulgação/Secult



O concurso terá limite máximo de 10 participantes, no entanto, se as inscrições ultrapassarem esse número, será realizado um sorteio pela organização do evento. No ato da inscrição, os participantes deverão apresentar declaração de autoria e ineditismo, termo de autorização de uso de imagem e cópia do documento de identidade.



O Encontro de Folguedos proporcionará aos visitantes e brincantes uma bela exposição de artes visuais, além de proporcionar, por meio desse movimento artístico, a nossa tradição popular retratada numa festa já consolidada no calendário cultural piauiense.

Confira aqui o edital completo.



SecultGeici Mello