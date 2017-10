Autor de ‘Friends’ nega possibilidade de ‘reencontro’

David Crane foi curto e grosso: Friends não entrará na onda dos “reencontros”. O co-criador da série garantiu ao site da Entertainment Weekly que a trama terminou em 2004 com o final da 10ª temporada, e terá um episódio especial mostrando como estão os personagens anos depois — para a tristeza dos fãs do seriado.





Grande sucesso televisivo americano a série estreou em 1994, e o ultimo episodio foi ao ar em 2004. Foto: Divulgação

“Está feito, e fizemos direito”, afirmou Crane. Jeffrey Klarik, seu co-criador e companheiro de vida, complementou: “Não existe um caminho de volta. As pessoas assistiriam e se perguntariam ‘O que aconteceu com eles? Como eles ficaram tão velhos’, e eles perdem a graça que tinham”.

Friends foi exibido no canal americano NBC entre 1994 e 2004, e contou com um total de 236 episódios, todos disponíveis na Netflix do Brasil. O programa também inspirou a série derivada Episodes, com Matt LeBlanc, o Joey, como personagem principal.

