Atrizes protestam contra assédio na premiação do Globo de Ouro

A primeira grande cerimônia de premiação chegou e consagrou Três Anúncios para um Crime e Big Little Lies . As produções foram as grandes vencedoras do Globo de Ouro 2018, que contou com apresentação de Seth Meyers.

A noite foi marcada pelos discursos políticos e protestos contra assédio, que já começaram no tapete vermelho. A grande maioria das atrizes presentes no Beverly Hills Hotel foi vestida de preto. Dentre os discursos, quem roubou a cena foi Oprah Winfrey, homenageada com o prêmio Cecil B. DeMille.



Confira a lista completa dos vencedores:

CINEMA

MELHOR FILME - DRAMA

Três Anúncios para um Crime

MELHOR FILME - COMÉDIA/MUSICAL

Lady Bird - A Hora de Voar

MELHOR DIRETOR

Guillermo del Toro (A Forma da Água)

MELHOR ATOR - DRAMA

Gary Oldman (O Destino de uma Nação)

MELHOR ATRIZ - DRAMA

Frances McDormand (Três Anúncios Para um Crime)

MELHOR ATOR - COMÉDIA/MUSICAL

James Franco (Artista do Desastre)

MELHOR ATRIZ - COMÉDIA/MUSICAL

Saoirse Ronan (Lady Bird - A Hora de Voar)

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Sam Rockwell (Três Anúncios Para um Crime)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Allison Janney (Eu, Tonya)

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

Viva - A Vida é uma Festa

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

Em Pedaços (Alemanha)

MELHOR ROTEIRO

Martin McDonagh (Três Anúncios para um Crime)

MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

A Forma da Água

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

"This Is Me", Justin Paul e Benj Pasek (O Rei do Show)





TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE DE TV - DRAMA

The Handmaid's Tale

MELHOR SÉRIE DE TV - COMÉDIA/MUSICAL

The Marvelous Mrs. Maisel

MELHOR MINISSÉRIE/TELEFILME

Big Little Lies

MELHOR ATOR - DRAMA

Sterling K. Brown (This Is Us)

MELHOR ATRIZ - DRAMA

Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

MELHOR ATOR - COMÉDIA/MUSICAL

Aziz Ansari (Master of None)

MELHOR ATRIZ - COMÉDIA/MUSICAL

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

MELHOR ATOR - MINISSÉRIE/TELEFILME

Ewan McGregor (Fargo)

MELHOR ATRIZ - MINISSÉRIE/TELEFILME

Nicole Kidman (Big Little Lies)

MELHOR ATOR COADJUVANTE - SÉRIE DE TV/MINISSÉRIE/TELEFILME

Alexander Skarsgard (Big Little Lies)

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE - SÉRIE DE TV/MINISSÉRIE/TELEFILME

Laura Dern (Big Little Lies)

