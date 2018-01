Atriz rebate críticas por usar vermelho em premiação

O Globo de Ouro, realizado no domingo (7), foi marcado por protestos contra os recentes casos de assédio sexual na indústria cinematográfica. Os escândalos foram citados por Oprah Winfrey em seu discurso ao receber o prêmio Cecil B. DeMille. Para demonstrar apoio às vítimas, as mulheres decidiram usar preto e os homens usaram broches da campanha "Time's Up", entidade criada para lutar contra o assédio e pela igualdade de gênero. Na contramão dos protestos, Blanca Blanco chamou atenção com um look vermelho e decotado na premiação. A atriz investiu em um vestido da Atria Clothing e joias Lafonn.

Nas redes sociais, Blanca foi duramente criticada por dispensar o preto na premiação. Em seu Twitter, a atriz minimizou a decisão de usar uma peça colorida: "O problema é maior do que a cor do meu vestido". Blanca integrou o elenco de filmes como "Um Anjo em Minha Vida", "Showgirls 2: Penny's from Heaven" e "Terror no Triângulo das Bermudas".



Zenobia Shroff e Barbara Meier foram outras atrizes que não aderiram ao preto no tapete vermelho. Apesar do vestido vermelho, Zenobia usava o broche do movimento "Time's Up". Já a modelo optou por um longo de tule nas cores bege e lilás. Em seu Instagram, Barbara explicou por que não aderiu ao dress code da noite: "Estamos lutando há muito tempo para a liberdade de vestir o que queremos. E também está certo se vestir um pouco mais sexy. Se nós nos restringimos a isso, porque alguns homens não conseguem se controlar, este é um grande passo para atrás na minha opinião. Não devemos usar o preto para ser levado a sério. As mulheres dos EUA devem brilhar e serem coloridas. Assim como é nossa natureza. Na minha opinião, isso simboliza nossa liberdade e nossa nova força".





Blanca Blanco na premiação do Globo de Ouro (Foto: instagram)

Terra