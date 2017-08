Atriz com nanismo será irmã de Grazi Massafera em 'O outro lado do paraíso'

Juliana Caldas, atriz com nanismo de 30 anos, vai ser irmã de Grazi Massafera e Sergio Guizé em “O outro lado do paraíso”. Juliana vai fazer sua estreia em novelas, mas já atuou em várias peças como “A bela e a fera”, “Peter Pan” e “Alice no país das maravilhas”. A atriz tem 1,22m de altura e também trabalha como modelo.

Na trama de Walcyr Carrasco, ela vai ser Estela, filha caçula (que foi a mais desejada!) de Sophia (Marieta Severo), que não só maltrata a filha como a mantém isolada num colégio na Suíça onde nunca foi visitá-la. Depois, a vilã, que a chama de monstro, bota a filha para viver isolada na fazenda do garimpo. A mãe a rejeita desde sempre e nunca adaptou sequer os banheiros da casa para ela. Já Estela é cultivada, inteligente e principalmente, romântica. Sonha com um grande amor, mas não acredita que isso será possível por ser diferente das outras pessoas.

