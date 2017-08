Atração do Rock in Rio, Lady Gaga dá inicio a turnê mundial

Os fãs de Lady Gaga estão radiantes! Joanne World Tour teve início nesta terça-feira (1) em Vancouver, no Canadá. A cantora de 31 anos vai passar pela Europa, Estados Unidos, Canadá e Brasil.

Lady Gaga, que lançou o álbum Joanne em 2016, vai realizar uma apresentação única em solo brasileiro. Ela faz show no dia 15 de setembro como atração no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Os ingressos estão esgotados.

Antes do início da turnê, ela usou as redes sociais para conversar com os fãs. "Eu estou tão nervosa! O lugar está lotado! Esgotado", tweetou a cantora antes de se apresentar na cidade canadense.



Veja o setlist da turnê:

1. Diamond Heart

2. A-Yo

3. Poker Face

4. Perfect Illusion

5. John Wayne

6. Scheibe

7. Alejandro

8. Just Dance

9. LoveGame

10. Telephone

11. Applause

12. Come to Mama

13. The Edge of Glory

14. Born This Way

15. Bloody Mary

16. Dancin’ in Circles

17. Paparazzi (A Capella)

18. Angel Down

19. Joanne

20. Bad Romance

21. The Cure

22. Million Reasons

