Artista estampa camisetas com Papa Francisco caracterizado de Super-Homem

O artista de rua MauPal, que causou sensação no mundo com seus grafites que representam o papa como um super-herói, decidiu estampar a sua criação em camisetas para vendê-las e doar parte do dinheiro a obras pontificiais.

Um dos grafites representava Francisco como Super-Homem (Super-Papa), com o punho estendido e a batina ao vento; outro o mostrava sobre uma escada fazendo o símbolo de "paz e amor".

"Com a crise econômica e social que atinge a Itália e o mundo, vi no Papa Francisco uma esperança para todos nós, é por isso que em 2014 decidi fazer esse desenho do papa como um super-herói e colocá-lo nos muros perto do Vaticano", declarou MauPal, cujo nome de batismo é Mauro Pallotta, à AFP.



Camiseta com reprodução do grafite ‘Super Papa’, do artista MauPal, é vista em estamparia em Roma, na sexta (13) (Foto: Tiziana Fabi/AFP)



"Fiz uma síntese gráfica de uma opinião espalhada pelo mundo sobre o papa, a de uma pessoa que tem muito poder, mas que também é humana e humilde", acrescentou.

A primeira imagem foi feita em janeiro de 2014 e a segunda em 2016 em uma fachada próxima à Basílica de São Pedro. Os desenhos bem-humorado foram rapidamente retirados pelos serviços de limpeza da cidade.

Mas os esboços ficaram e o artista teve a ideia de estampar o do papa de super-herói em camisetas e vendê-las. Uma parte da renda será doada para obras de caridade apoiadas pela Santa Sé.

"Tive essa alegria de que minha imagem fosse escolhida oficialmente pelo Vaticano para um projeto de caridade importante", disse MauPal.

A camiseta está à venda por 19 euros no site www.superpope.it, mas o artista não quis indicar a porcentagem que irá para a Santa Sé.

Em 2014 o seu grafite gerou polêmica, já que a representação do papa como Super-Homem incomodou algumas pessoas.

"Mas posso dizer que 90% das mensagens na Internet eram positivas, porque as pessoas compreenderam que era de boa fé e que uso a linguagem da minha época", explicou MauPal.

E parece que o próprio pontífice argentino deu a sua bênção: "em uma audiência de quarta-feira, lhe presenteei com o desenho que fiz em uma pequena tábua de madeira, um suporte que parece corresponder com sua filosofia. Me olhou, sorriu e beliscou afetuosamente a minha bochecha".

G1