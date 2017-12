Após suspeitas de fãs, Sasha posta foto com ator no Instagram

Sasha Meneghel e Bruno Montaleone posaram juntinhos na tarde desta sexta-feira (29). O ator, que interpretou Glauco em Malhação - Seu Lugar no Mundo, e a jovem estudante publicaram fotos no Insta Stories.





Foto: Reprodução/Instagram

As imagens só aumentam os rumores de que os dois estariam namorando. A primeira foto da jovem e do ator circulou na madrugada desta quinta-feira (28), quando Sasha postou um Stories ao lado de Bruno durante uma festa em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.



Quem