Após reatar romance, Marquezine curte dia na praia ao lado de Neymar

Bruna Marquezine e Neymar estão mais juntos do que nunca. O casal, que reatou o namoro em Fernando de Noronha, está curtindo o arquipélago. Nesta terça-feira, 2, a atriz publicou no Stories do Instagram um vídeo em que aparece ao lado do jogador, em cima de uma pedra, dando um pulo no mar.

Depois, eles foram clicados por fãs curtindo o dia na praia.

Na segunda-feira, primeiro dia do ano, o atacante já tinha se declarado para ela, com uma foto em que os dois aparecem se beijando. "Quando vi, já estava nos teus braços... Love u pretinha".

É muito amor!

Bruna Marquezine e Neymar em Noronha (Foto: Instagram/Reprodução)

Bruna Marquezine em Noronha (Foto: Instagram/Reprodução)

Bruna Marquezine e Neymar em Noronha (Foto: Instagram/Reprodução)

Neymar e Marquezine (Foto: Instagram/Reprodução)

Neymar e Marquezine com fãs (Foto: Instagram/Reprodução)

Bruna Marquezine e Neymar em Noronha (Foto: Instagram/Reprodução)

Neymar se declara para Marquezine (Foto: Instagram/Reprodução)

