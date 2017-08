Após morte de dublê, filmagens de The Walking Dead são retomadas

Na semana passada, todos ficamos chocados com a trágica morte do dublê John Bernecker no set de filmagens da oitava temporada de The Walking Dead. Bernecker faleceu após cair de uma altura de seis metros, e sofrer grave traumatismo craniano. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas faleceu devido às complicações causadas pelo ferimento.

Em solidariedade à família do artista, as filmagens da oitava temporada haviam sido interrompidas por um tempo, até mesmo para que a equipe e o elenco pudesse se recompor após a tragédia. E agora, a atriz Pollyanna McIntosh, que interpreta Jadis na série, postou em suas redes sociais uma foto de Bernecker, anunciando o retorno das filmagens nessa terça-feira, dia 18.

Na legenda da foto, ela disse: “Enquanto me preparo para trabalhar novamente amanhã, estou pensando novamente em John, sua família e seus amigos. Meu coração está com todos vocês, seus colegas de set e todas as famílias que conheceram John e sua arte.”



Post em homenagem ao dublê. Fonte: Arquivo pessoal/Instagram

Na última semana, diversos membros do elenco e da equipe técnica da série usaram as redes sociais para compartilhar mensagens de apoio aos familiares de Bernecker, mas agora a emissora está decidida a retomar a produção da oitava temporada, que deve chegar à televisão ainda nesse semestre.



