Após casamento surpresa, Solange Almeida aproveita lua de mel no Maranhão

Solange Almeida e o marido, o empresário Leandro Andrini estão curtindo lua de mel no Maranhão. Ele se casaram de surpresa na terça-feira, dia 18, numa cerimônia para poucos, na casa da cantora, em Fortaleza.

O registro da lua de mel dos pombinhos foi feito por Leandro no Instagram junto com uma linda declaração de amor à mulher e ex-vocalista da banda Aviões do forró.

"Minha companheira, minha amiga, confidente, e minha mulher. Deus foi maravilhoso quando cruzou nossos caminhos e desde o primeiro dia que olhei nos seus olhos já sabia: encontrei a mulher da minha vida. Obrigado por me fazer tão feliz e saiba que a minha missão é fazer de ti a mais feliz de todas as mulheres do Mundo. Te amo minha esposa. Lua de mel", escreveu ele na legenda da imagem em que os dois aparecem abraçados na praia.



Solange, de 42 anos, e Leandro, de 36, estão juntos há menos de um ano e ficaram noivos em março, durante uma viagem à Argentina, após três meses de namoro.

Extra