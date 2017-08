Após 4 programas de namoro, candidata diz: “quero 15 minutinhos de fama"

Sempre engraçado, ao mostrar encontros e desencontros amorosos, o programa “À Primeira Vista”, da Band, contou nesta última quinta-feira (10) com a participação divertidíssima de Stephany. Ao longo de seu jantar com Glauco, a ruiva conseguiu deixar uma unha cair dentro do prato de comida – e não apenas avisou o rapaz sobre o incidente como tentou recolocar a unha no dedo.

Além da desenvoltura, Stephany também é uma moça persistente. Com esta sua presença no “À Primeira Vista”, ela agora conta quatro participações em programas de namoro na TV.

Há pouco, em abril deste ano, Stephany esteve no “Programa da Sabrina”, na Record, participando do quadro “Meu Amor É o Bicho”, no qual a candidata avalia, sem ver a cara, três homens fantasiados como animais.

Em fevereiro de 2015, há dois anos e meio, Stephany já havia estado no programa de Eliana, no SBT, tentando encontrar um amor no clássico “Rola ou Enrola”.

E um mês depois, em março de 2015, ela esteve diante de Silvio Santos, no programa dominical do Patrão, participando do “Jogo do Beijo”.

Quem se lembrou de parte desta longa carreira de Stephany na TV foi o perfil Televizona no Twitter, que brincou: “Essa mulher já pode pedir música no Fantastico! Foi arrumar namorado em 3 programas diferentes”. O colega Vinicius Sacramento me alertou para o quarto programa.

“Quero ter os 15 minutinhos de fama”

Conversei com Stephany Fiorini. Ela tem 22 anos e é modelo. Também já fez curso de teatro e diz que está a procura de trabalho. “Uma hora pode ser que dê certo”, ela diz.

Sobre as quatro participações em programas de namoro, Stephany ri: “Você vê como a situação tá complicada”. Mas garante que não está “desesperada”. “Vou mais para participar, para ter os 15 minutinhos de fama”, garante.

E sobre o seu encontro com Glauco, no qual deixou a unha postiça cair na comida, ela brinca: “Aquela sou eu mesma. Não tento ser alguém que não sou. Não forço”, garante.

Stephany conta que ganhou R$ 200 por sua participação em “À Primeira Vista”. Afirma não se lembrar do cachê na Record, mas diz que no SBT ganhou R$ 500 por um dia de gravação.

UOL