Após 20 anos, ator Dalton Vigh acerta volta para o SBT

Dalton Vigh acertou sua volta ao SBT e está confirmado como um dos protagonistas de As Aventuras de Poliana, nova novela de Iris Abravanel, com estreia programada para o primeiro semestre de 2018. O trabalho marca o retorno do ator à emissora após 20 anos.

Ele teve seu primeiro papel de protagonista no sucesso Pérola Negra, de 1998, em que interpretou o mulherengo Tomás, mocinho da história, que formava um divertido casal com Pérola (Patrícia De Sabrit). "Estou muito feliz em voltar para o SBT. O legal disso tudo é saber que depois de 20 anos as portas da emissora continuaram abertas", contou o ator para QUEM.

Diferentemente das mais recentes tramas infantis exibidas pelo SBT, As Aventuras de Poliana não é a versão de uma novela importada. A história é elaborada por Iris Abravanel e adaptada do clássico da literatura Pollyanna, de Eleanor H. Porter, em 1913.

"Eu espero que esta seja mais uma novela de sucesso, recorde de audiência e que o público goste bastante deste novo personagem. Eu ainda não posso dar muitos detalhes, mas posso dizer que farei o vilão, um cara amargo", disse.

A atriz Sophia Valverde, de 12 anos, em cartaz com o o filme Como Nossos Pais e famosa pelo papel de Maria em Chiquititas, será a protagonista mirim. Larissa Manoela e João Guilherme estão confirmados no núcleo teen.

Quem