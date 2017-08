Após 13 anos, Jennifer Aniston volta a TV em nova série

Jennifer Aniston está preparando a sua volta para a televisão. De acordo com o The Hollywood Reporter, a estrela de Friends vai se juntar com Reese Witherspoon para uma série sobre os programas matinais na televisão norte-americana e a mídia de Nova York.

O site prevê que a série vai ser transmitida em serviços de streaming e em canais da TV à cabo. O produtor de House of Cards, Jay Carson, será o responsável pelos roteiros da nova produção. Steve Kloves, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon serão os produtores executivos.

É o primeiro papel fixo de Jennifer Aniston em uma série desde Friends, que foi encerrada em 2004. Ela fez participações em produções menores. Na série de sucesso, Reese participou de dois episódios nos anos 2000 como a irmã mais nova de Rachel (Jennifer Aniston), Jill Green.



