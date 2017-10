Anitta vai de capuz e óculos escuros a festival de música eletrônica no Rio

Anitta causou frisson durante sua apresentação com o DJ Alesso, no Ultra Rio Brasil, na madrugada deste sábado (14), no Rio de Janeiro. A cantora, que lançou o clipe de "Is That for Me", nesta sexta-feira (13), chegou ao palco do evento com um look bem moderninho de capuz e óculos escuros. Muitos fãs dela foram ao festival de música eletrônica para ouvir, pela primeira, o novo single em inglês ao vivo.





Anitta (Foto: Thyago Andrade/Brazilnews)



Em conversa com QUEM, Anitta revelou que contou com a ajuda de um pajé nas gravações do clipe, na Amazônia. "A gente pediu um pajé para abeançoar lá o local. A gente chegou e tinha uma energia muito legal. Eu sou bem ligada nesse lance de energia e achei bom chamar ele", contou a cantora, que apresentou o single na noite de quinta-feira (12), com uma badalada festa em sua casa, também no Rio.



Quem