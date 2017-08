Anitta se assusta com serpente em prévia do clipe de 'Sua Cara'

A expectativa é tanta que já dá pra dizer que o clipe de "Sua Cara", música do Major Lazer em parceria com Anitta e Pabllo Vittar, é o mais aguardado desse ano por aqui. A notícia boa é que o lançamento oficial do vídeo foi confirmado pro próximo dia 30 de julho! Enquanto a hora não chega, Anitta deu um gostinho do que vem por aí, com um trecho do clipe em que ela aparece dançando com uma serpente. Tudo ia bem, até que a cobra decidiu se mexer pra uma direção que não estava no roteiro! Confere aí:



Nesta terça-feira (18), Anitta e Pabllo Vittar cantam "Sua Cara" juntas pela primeira vez, no Música Boa Ao Vivo, que recebe também Bruninho e Davi e Banda Eva como convidados.

