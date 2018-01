Anitta passa por transformação e fica loira

Anitta está loira! Na noite desta quinta-feira (4), a cantora passou por uma transformação no visual em parceria com a Niely e clareou os cabelos. No Instagram, a artista, que realizou o sonho de assistir a queima de fogos no réveillon de Copacabana, exibiu o novo look e aprovou a mudança.

"Ta aí, galera. Essa sou eu, 'loirrérima'. Está maravilhoso! Eu amei o resultado e espero que vocês também. Um beijo!", disse. No mesmo dia, a mulher do empresário Thiago Magalhães se reuniu com seu time de bailarinos para um um show no Belverede Beach Club, em Praia Brava, Itajaí, Santa Catarina.





Foto: Divulgação/Instagram





Foto: Divulgação/Instagram

Terra