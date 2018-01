Anitta na Copa do Mundo 2018?

Anitta trabalhou bastante em 2017, mas todo mundo já quer saber quais são os planos da cantora para 2018. Antes mesmo do ano virar, todo mundo já estava falando que a dona do hit "Vai Malandra" iria se apresentar na Copa do Mundo, que acontecerá na Rússia. Bom, durante uma entrevista para a Agence France-Presse , a carioca revelou que não rolou convite nenhum.



" Não houve convite. Eu adoraria, Claro!", afirmou. No entanto, vale lembrar que Anitta adora fazer um mistério, né? E, de acordo com o jornalista Leo Dias, ela irá sim se apresentar com o Alok na abertura do campeonato. Em quem devemos acreditar? Ah, e não podemos esquecer da parceria entre ela e J Balvin em "Machika", que estão dizendo ser a música da Copa.





FOTO: divulgação

E aí, o que será que está rolando? Mas, enquanto essa história não é realmente confirmada, Anitta já deixou claro que tem muitos planos para 2018. " Tenho algumas músicas já prontas para 2018. Muita coisa legal está por vir", declarou.

Terra