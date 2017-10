Anitta lança novo single 'Is That for Me' e prepara clipe

Ninguém segura Anitta. A cantora revelou no início de outubro uma parceria com o DJ Alesso e poucos dias depois já estava gravando na amazônia o clipe da música.

A tal parceria, "Is That For Me" foi divulgada na madrugada desta sexta-feira (13) no Spotify. O clipe deve ser liberado no canal do YouTube da cantora nas próximas horas, sendo que a produção aconteceu há poucos dias.

A cantora está cumprindo a promessa de lançar um clipe por mês. A brasileira tem rodado o mundo para fazer suas gravações. "Paradinha", cantado em espanhol, foi gravado em Nova York, nos EUA. Já "Na Sua Cara", feito em parceria com Pabllo Vittar e o trio de DJs Major Lazer, foi filmado no Marrocos.

O último lançamento de Anitta foi uma "bossa pop", seu primeiro trabalho em inglês. O clipe do hit "Will I See You" foi divulgado antes do polêmico "Vai Safada", gravado no morro do Vidigal e ainda inédito.

Folhapress