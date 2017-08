Anitta e Iggy: clipe cancelado será último capítulo da novela de 'Switch'?

Mais um capítulo da novela que envolve Anitta e seus parceiros internacionais foi ao ar na internet neste fim de semana. A rapper Iggy Azalea, com quem a brasileira colaborou no single "Switch", decretou: o clipe da música "não vai acontecer".

"Estou finalizando a divulgação de ‘Switch’ e pulando para outro single. Vou dar mais detalhes quando chegar a hora.”

A australiana escreveu no Twitter a frase acima, em resposta a uma seguidora que perguntou sobre o vídeo. Um produtor que trabalhou com Azalea, Clyde Goins, chegou a dizer que o clipe sairia em breve, mas a cantora alfinetou: "Clyde é um cara legal que sabe tanto quanto meu jardineiro sobre os meus lançamentos.”

O cancelamento do clipe de "Switch" se deu em meio à turbulenta divulgação do single, lançado em maio e cercado pela euforia dos brasileiros que torcem pelo sucesso de Anitta no exterior. Uma versão não finalizada do vídeo vazou na internet poucos dias após o lançamento da música, e Anitta lamentou: "A Iggy é muito detalhista, perfeccionista e cuidadosa. Ela cuida de cada detalhe. É muito ruim você ver uma coisa saindo que não está do jeito que você queria exatamente."



Iggy Azalea anuncia que música com Anitta vai se chamar 'Switch' (Foto: Divulgação)



A partir de então, alguns fãs passaram a acreditar em uma suposta rachadura na relação entre a funkeira e a rapper, baseados em alguns sinais:

Azalea - na opinião dos fãs - deu pouco espaço a Anitta no programa "The tonight show", de Jimmy Fallon: a brasileira não permaneceu o tempo todo no palco

A cantora teria apagado do Instagram todas as fotos em que aparecia com a brasileira. Depois, justificou dizendo que não administra sua conta na rede social

A rapper já reclamou várias vezes de ataques de brasileiros em suas redes sociais



Clipe de Switch, de Iggy Azalea e Anitta, foi cancelado após vazamento (Foto: Reprodução/Twitter Iggy Azalea)



A australiana apareceu em fotos com o colombiano Maluma - outro parcerio de Anitta -, e fãs passaram a cogitar uma "traição"

Em meio aos boatos sobre Azalea e Maluma, posts misteriosos de Anitta no Twitter foram interpretados como indiretas aos dois

Crise com a gravadora

A revelação de que passará a trabalhar na divulgação de um novo single vai contra uma declaração dada por Azalea no início deste mês. Também no Twitter, ela se mostrou chateada com a decisão de sua gravadora de não lançar nenhum outro single de seu próximo álbum, o "Digital distortion".

“Steve Bartels disse que não pretende lançar nenhum outro single do meu álbum, infelizmente. Então é isso”, escreveu, referindo-se ao presidente da Def Jam, gravadora responsável pelos lançamentos da australiana.

Na rede social, a rapper disse que estava triste com o ocorrido, mas garantiu que seu disco chegaria ao mercado. “Meu álbum não foi cancelado, ele só não terá nenhum outro single. Ele ainda será lançado”, afirmou.

“Digital distortion” pode não ter nenhum outro single lançado, mas deve contar com um momento de superação pessoal para Iggy, já que recentemente ela anunciou uma provável parceria com a cantora Azealia Banks após anos de rivalidade entre elas. Resta saber se ainda haverá próximos episódios dessa história.

G1