Na madrugada desta sexta (13), a cantora Anitta lançou seu novo single em parceria com o DJ Alesso, chamado “Is That For Me”. Nesta tarde, o clipe da canção foi divulgado pelo Dj Alesso em seu canal no Youtube. O vídeo, qye foi gravado no meio da Floresta Amazônica, já tem mais de 152.903 visualizações e mais de 5.450 comentários. A música faz parte de um projeto intitulado de Xeque Mate, que terá o lançamento de uma nova música e um novo clipe todos os meses pela cantora.

A cantora está cumprindo a promessa de lançar um clipe por mês. A brasileira tem rodado o mundo para fazer suas gravações. "Paradinha", cantado em espanhol, foi gravado em Nova York, nos EUA. Já "Na Sua Cara", feito em parceria com Pabllo Vittar e o trio de DJs Major Lazer, foi filmado no Marrocos.

O último lançamento de Anitta foi uma "bossa pop", seu primeiro trabalho em inglês. O clipe do hit "Will I See You" foi divulgado antes do polêmico "Vai Safada", gravado no morro do Vidigal e ainda inédito.

Confira o clipe:









Omelete