Anitta assina contrato internacional e deve lançar álbum em inglês

Anitta assinou contrato com a agência digital Shots Studios, informou a "Billboard" nesta segunda-feira (31). O acordo com a empresa de vlogueiros pode ajudar a alavancar ainda mais a carreira da brasileira nas redes sociais e aumentar a visibilidade no exterior.

"Estou muito animada em fazer parte da Shots. John, Sam e a equipe inteira me receberam na família. Não vejo a hora de todos verem no que estamos trabalhando", disse Anitta à publicação.

Segundo a "Billboard", a empresa ficará responsável pelo gerenciamento da carreira internacional da cantora e pretende desenvolvê-la nos mercados latino e americano.

"Anitta é uma das pessoas mais talentosas que eu já conheci. Ela fala fluentemente português, espanhol e inglês, então estamos muito empolgados em trabalhar com ela para atingir novos mercados", disse John Shahidi, CEO da Shots, à publicação.

Criada como um aplicativo para compartilhar selfies, a Shots tornou-se uma rede de entretenimento especialmente focada em vídeos de comédia e musicais, produzidos sob medida para agradar aos "millennials" a partir da coleta de dados digitais dos usuários de plataformas com YouTube.

Entre os investidores da empresa está ninguém menos do que Justin Bieber. A maioria dos agenciados são comediantes e celebridades do mundo digital que começaram no Vine e migraram para o YouTube, como a venezuelana Lele Pons, que é amiga de Anitta, e o americano Rudy Mancuso.

Ainda segundo a publicação, Anitta estaria planejando um álbum em inglês com colaborações de Marshmello, Alesso e Poo Bear. A "Billboard" evidencia os números de Anitta: a carioca de 24 anos possui 21 milhões de seguidores no Instagram, 13 milhões de fãs no Facebook e 200 milhões de reproduções no Spotify.

A notícia vem à tona um dia após a divulgação do videoclipe de "Sua Cara", no qual a cantora figura com Major Lazer e Pabllo Vittar no deserto do Saara. O vídeo alcançou 17,8 milhões de visualizações em 24 horas, tornando-se a melhor estreia de clipe deste ano na plataforma.

Na tarde desta segunda (31), a cantora esteve em estúdio com Gilberto Gil, com quem fará um dueto nesta terça (2) para o lançamento de um novo modelo de carro da Renault.

