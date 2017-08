Ana Carolina proíbe fãs de transmitirem show ao vivo e causa revolta

Os fãs de Ana Carolina estão revoltados por conta de um comunicado feito pela equipe da cantora proibindo o uso de gravações de vídeos longos e transmissões ao vivo dos shows da artista. Um anúncio postado na página oficial da cantora no Facebook na última quinta-feira informa ainda que "tais ações envolvem direitos autorais e não são permitidas por leis (veja abaixo, na íntegra)".

O comunicado foi lido pela produção de Ana Carolina antes da apresentação que ela fez em Belo Horizonte neste fim de semana e causou insatisfação da plateia e uma equivocada interpretação do público, segundo a equipe da cantora.

Comunicado da produtora da Cantora. Foto: Divulgação

A produção da cantora, que esclareceu que fotos e vídeos curtos, de 10 a 15 segundos, que são postados nas redes sociais, continuam sendo liberados, bem como fotografar a artista com o celular durante o show e compartilhar os registros. Segundo o representante da cantora, o anúncio foi feito para tentar impedir casos de pessoas filmando e transmitindo todo o show, como vem acontecendo.

"Os vídeos curtos, de 15 segundos, postados no Instagram, Snapchat ou Facebook, não tem problema algum, isso é muito comum, e nós nunca reclamamos disso. Mas a partir do momento que existem pessoas filmando um show inteiro e postando, não é legal. Isso vem acontecendo, por isso é que nós colocamos o anúncio no Facebook. E a lei do direito autoral e patrimonial é muito clara, só que têm pessoas que seguem, e pessoas que não seguem. Semana passada tinha uma pessoa anunciando dentro de um grupo de fãs no WhastApp que ia transmitir o show na página dele sem um acordo com a artista. Não é dessa maneira que o fã tem que atuar. Tem que ter limite nessa relação", explicou o empresário de Ana Carolina.

Leia o comunicado:

"Armazém Produtora e Editora informa que não apoia nem incentiva nenhuma ação que envolva gravações de áudios e/ou vídeos, bem como transmissões em streaming/live em qualquer plataforma de transmissão das apresentações ao vivo da cantora Ana Carolina.

Tais ações envolvem direitos autorais e não são permitidas por lei, sendo cabíveis penalidades previstas na legislação vigente aos infratores. Cláusulas que constam nos contratos da artista.

A Armazém Produtora e Editora conta com a colaboração de todos os fãs e fã -clubes da artista Ana Carolina para que não incentivem ou divulguem ações deste gênero. Obrigada".



Comentários de fãs nas redes sociais

Extra