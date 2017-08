Alok lamenta queda de palco antes de show e fala em ajudar vítimas

Minutos antes de subir ao palco em Sorocaba (SP), a expressão no rosto do DJ Alok era de preocupação pelas 20 pessoas que ficaram feridas na noite de domingo (13), em Presidente Prudente.

O backstage e parte da estrutura onde estavam montados os camarotes no Rancho Quarto de Milha desabaram. O show, que nem chegou a começar, foi cancelado e o palco, interditado pelo Corpo de Bombeiros.

Alok atendeu a imprensa após o show para mais de 15 mil pessoas em Sorocaba e disse ter ficado abalado com o acidente em Prudente.

"Eu fiquei bem abalado e toda hora aqui [em Sorocaba] no show eu ficava lembrando. Não foi uma tragédia. As pessoas se machucaram sim, mas não tem ninguém gravemente ferido, graças a Deus."

As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Habitacional Ana Jacinta, para o Hospital Regional e à Santa Casa. Ainda não foi informada a gravidade dos ferimentos, mas algumas foram atendidas e liberadas.

Alok conta que esperou até saber pelo Corpo de Bombeiros que a apresentação seria cancelada. “Parte do palco caiu e a estrutura da grade ficou comprometida podendo prejudicar a festa inteira. O Corpo de Bombeiros não deixou que isso acontecesse e eles estavam certos.”

Apesar de ressaltar não ter qualquer envolvimento com a estrutura das apresentações, Alok lamentou o incidente e disse estar preocupado com o estado de saúde das vítimas.

"Estou muito sentido e realmente quero que as pessoas me informem se a produção está arcando com as vítimas que se machucaram e se sentiram lesadas. Também quero participar disso", afirma o DJ.

O Ministério Público Estadual (MPE) informou que vai investigar os fatos, bem como a situação do consumidor em relação aos ingressos. A causa do desabamento deverá ser apontada por laudos periciais.

Em uma rede social, o artista também falou sobre o ocorrido e postou uma sequência de fotos e vídeos.

